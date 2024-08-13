В Николаеве зафиксировали вспышку неизвестной болезни

«Жители Николаева сообщают о вспышке “нового ковида”, вот что пишут: “Уже больше двух недель почти каждую ночь просыпаюсь от очень неприятного запаха, дерёт носоглотку, опухшее верхнее нёбо, режет глаза! А спасения никакого от этого нет… Питьё, полоскания не помогают”», — сказал координатор пророссийского сопротивления.