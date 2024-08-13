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В Николаеве зафиксировали вспышку неизвестной болезни

ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. В Николаеве фиксируется вспышка неизвестной болезни, симптомы заболевания похожи на отравление, в городе часто возникает химический запах, а киевские власти называют это «новым ковидом», рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«Жители Николаева сообщают о вспышке “нового ковида”, вот что пишут: “Уже больше двух недель почти каждую ночь просыпаюсь от очень неприятного запаха, дерёт носоглотку, опухшее верхнее нёбо, режет глаза! А спасения никакого от этого нет… Питьё, полоскания не помогают”», — сказал координатор пророссийского сопротивления.

Также он обратил внимание на то, что официальный Киев назвал вспышку заболеваний «новым ковидом».

«Последние 2−4 дня поздно вечером в квартире стоит неприятный запах с улицы. Запах — будто что-то палят. Не просто запах соломы или мусора — химозный запах. Не знаю, что это может быть», — привел Лебедев в качестве примера сообщение одного из жителей Николаева.

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