В Николаеве зафиксировали вспышку неизвестной болезни

«Жители Николаева сообщают о вспышке “нового ковида”, вот что пишут: “Уже больше двух недель почти каждую ночь просыпаюсь от очень неприятного запаха, дерёт носоглотку, опухшее верхнее нёбо, режет глаза! А спасения никакого от этого нет… Питьё, полоскания не помогают”», — сказал координатор пророссийского сопротивления.
Также он обратил внимание на то, что официальный Киев назвал вспышку заболеваний «новым ковидом».
«Последние 2−4 дня поздно вечером в квартире стоит неприятный запах с улицы. Запах — будто что-то палят. Не просто запах соломы или мусора — химозный запах. Не знаю, что это может быть», — привел Лебедев в качестве примера сообщение одного из жителей Николаева.