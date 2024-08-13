Более 11 тыс. человек выехали из Краснояружского района Белгородской области

«Вчера жители Краснояружского района выехали за пределы своих населенных пунктов. Из-за оперативной обстановки выехало более 11 тыс. человек. Сейчас около 1000 человек находятся в пунктах временного размещения», — сказал он в видеообращении в своем Telegram-канале.
Как отметил Гладков, люди были обеспечены питанием, постелью, предметами первой необходимости. Он выразил надежду, что оперативная обстановка позволит им быстрее вернуться в свои дома.
Ранее, 12 августа, в связи с усилившимися атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области власти региона начали перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места, его уже покинули 11 тыс. человек. Президент России Владимир Путин поддержал предложение распространить мораторий на выплату ипотеки и кредитов для жителей районов Белгородской области, подвергшихся украинским обстрелам.
В свою очередь, глава Краснояружского района Андрей Миськов вечером 12 августа указал, что въезд на территорию района закрыли после начала эвакуации населения из-за активности со стороны ВСУ. По его словам, мера является вынужденной и необходима для безопасности граждан.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.