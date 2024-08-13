Более 11 тыс. человек выехали из Краснояружского района Белгородской области

«Вчера жители Краснояружского района выехали за пределы своих населенных пунктов. Из-за оперативной обстановки выехало более 11 тыс. человек. Сейчас около 1000 человек находятся в пунктах временного размещения», — сказал он в видеообращении в своем Telegram-канале.