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Минобороны: за ночь сбили 14 БПЛА над тремя регионами

В течение ночи средства ПВО уничтожили 12 беспилотников над территорией Курской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще по одному БПЛА сбили над Белгородской и Воронежской областями.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Воронежской области Александр Гусев говорил, что пострадавших и повреждений нет. В Белгородской области после атаки дрона ранен мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Курские власти не комментировали обстрел.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои. По данным на вчерашний день, 12 августа, под контролем ВСУ было 28 населенных пунктов, в которых находится около 2 тыс. человек. Всего при атаках на регион погибло 12 мирных жителей, из приграничных районов эвакуировали 121 тыс. человек.