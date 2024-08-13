Минобороны: за ночь сбили 14 БПЛА над тремя регионами

Губернатор Воронежской области Александр Гусев говорил, что пострадавших и повреждений нет. В Белгородской области после атаки дрона ранен мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Курские власти не комментировали обстрел.
В Курской области с 6 августа продолжаются бои. По данным на вчерашний день, 12 августа, под контролем ВСУ было 28 населенных пунктов, в которых находится около 2 тыс. человек. Всего при атаках на регион погибло 12 мирных жителей, из приграничных районов эвакуировали 121 тыс. человек.