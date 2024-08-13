Алаудинов заявил об остановке «катания» ВСУ в Курской области

По данным Минобороны на 12 августа, за время боев на курском направлении украинская сторона потеряла до 1,6 тыс. человек и 269 единиц боевой техники, включая 32 танка. Ведомство за последние дни не раз отчитывалось о предотвращении попыток прорыва ВСУ вглубь Курской области. Алаудинов говорил, что противник бросил в это наступление все свои резервы и после этого им уже «нечего будет нам противопоставить».