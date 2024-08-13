Россиянин Селезнев рассказал, как на него давили в тюрьме

Россиянин рассказал ТАСС о том, как на него давили в тюрьме. «Постоянно сажают в карцер без объяснения причин. То есть ты можешь проснуться в один день со всеми в одном блоке, а потом тебе скажут: “Ну все, в карцер заберите”. Ты сидишь там два месяца, не знаешь, за что и почему. Никто тебе ничего не рассказывает», — отметил он.