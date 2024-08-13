Россиянин Селезнев рассказал, как на него давили в тюрьме

Селезнев был задержан сотрудниками американских спецслужб в июле 2014 года на Мальдивах и в тот же день был доставлен на остров Гуам, откуда его депортировали в Сиэтл. В августе 2016 года жюри присяжных признало россиянина виновным в кибермошенничестве по 38 из 40 пунктов обвинения. Ему инкриминировались взломы баз данных примерно 200 американских компаний. В апреле 2017 года мужчина был приговорен к 27 годам тюрьмы и выплате $170 млн. 1 августа в результате обмена Селезнев и еще семь россиян были возвращены на родину. В аэропорту их встретил лично президент Владимир Путин.
Россиянин рассказал ТАСС о том, как на него давили в тюрьме. «Постоянно сажают в карцер без объяснения причин. То есть ты можешь проснуться в один день со всеми в одном блоке, а потом тебе скажут: “Ну все, в карцер заберите”. Ты сидишь там два месяца, не знаешь, за что и почему. Никто тебе ничего не рассказывает», — отметил он.
Условия в карцерах, по словам россиянина, крайне тяжелые. «У них в карцере свет включается не из камеры, то есть я не могу выключить свет. Прожектор постоянно горит. Днем и ночью. Спать невозможно. В Атланте меня посадили как раз в такой карцер», — пояснил собеседник агентства.
«Там была железная кровать и такой матрас, что у тебя на пол тела есть матрас, а на другую половину, нет. Душ стоит прям в карцере. Ты нажимаешь, он заливает тебя кипятком. У меня только кипяток был почему-то, холодной воды не было», — отметил Селезнев.
Условия карцера также подразумевали полное ограничение в общении. «Никто с тобой не разговаривает. Они ходят и смотрят на тебя через маленькое окошко каждые 15 минут. Пытаешься с ними заговорить или попросить что-нибудь — ноль внимания», — заключил он.