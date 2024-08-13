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НАК сообщил о предотвращении 110 терактов в России с начала года

С начала 2024 года в России предотвращено 110 терактов. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.

Источник: РИА "Новости"

«С начала года предотвращено 110 терактов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане. За подготовку и совершение террористических преступлений, оправдание и пропаганду терроризма, финансирование террористов и оказание им пособнической помощи задержаны более 1050 лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание комитета, на котором были рассмотрены вопросы повышения готовности российских регионов к отражению террористических атак, а также приоритетные задачи их профилактики в условиях проведения спецоперации.

На заседании также подчеркнули, что в текущем году было выявлено 45 ячеек международных террористических организаций, которые занимались вербовкой жителей Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии.

Силами ФСБ регулярно предотвращаются террористические посягательства в интересах киевского режима. Так, ранее в этот день сообщалось, что Следственный комитет РФ обвинил россиян Максима Косяченко и Татьяну Туриеву в теракте на объектах РЖД в интересах Главного управления разведки (ГУР) Украины. Возбуждено уголовное дело по п. «а» и п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ.