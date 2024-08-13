НАК сообщил о предотвращении 110 терактов в России с начала года

«С начала года предотвращено 110 терактов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане. За подготовку и совершение террористических преступлений, оправдание и пропаганду терроризма, финансирование террористов и оказание им пособнической помощи задержаны более 1050 лиц», — говорится в сообщении ведомства.
Под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание комитета, на котором были рассмотрены вопросы повышения готовности российских регионов к отражению террористических атак, а также приоритетные задачи их профилактики в условиях проведения спецоперации.
Силами ФСБ регулярно предотвращаются террористические посягательства в интересах киевского режима. Так, ранее в этот день сообщалось, что Следственный комитет РФ обвинил россиян Максима Косяченко и Татьяну Туриеву в теракте на объектах РЖД в интересах Главного управления разведки (ГУР) Украины. Возбуждено уголовное дело по п. «а» и п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ.