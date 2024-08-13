Глава ФСБ назвал вторжение ВСУ в Курскую область террористической атакой

Открывая заседание НАК глава ФСБ заявил, что террористическая атака на мирных граждан и гражданские объекты региона была совершена при поддержке коллективного Запада. Бортников отметил, что в Курской, Белгородской и Брянской областях проводятся контртеррористические операции, введены соответствующие правовые режимы, принимаются меры по организации защиты граждан.
На заседании НАК Александр Бортников рассказал, что с начала года силовики предотвратили в России 110 терактов. А всего за 2024 год в России задержали 1050 человек по делам о терроризме.