Бывший сосед Зеленского обратился к нему из российского плена

Даниленко сдался в плен и принес на себе к месту эвакуации истекающего кровью российского бойца. Он также рассказал, что при первой попытке сдаться в плен к ВС РФ получил очередь в спину от своих сослуживцев из ВСУ. С двумя пулевыми ранениями ноги он восемь дней прятался в погребе, рядом с которым встретил раненого российского бойца.