Алаудинов: большая часть сил ВСУ, зашедших на территорию России, уничтожена

«Обстановка взята под контроль. Большая часть территории, где находился противник, уже полностью перекрыта. Идет зачистка населенных пунктов, где находится противник, он выбивается оттуда, где он есть», — сказал он.
По словам Алаудинов, все российские подразделения «хорошими темпами» занимаются уничтожением противника.
«Причем противник несет сейчас такие потери, которые он, наверное, не нес за весь период СВО», — добавил командир «Ахмата».
Нападение на Курскую область
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Согласно вчерашней сводке Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли около 1350 человек убитыми и ранеными, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.
Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.