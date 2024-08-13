Алаудинов: большая часть сил ВСУ, зашедших на территорию России, уничтожена

Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Согласно вчерашней сводке Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли около 1350 человек убитыми и ранеными, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.