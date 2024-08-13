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Алаудинов: большая часть сил ВСУ, зашедших на территорию России, уничтожена

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Большую часть украинских войск, которые вторглись в Курскую область, уже уничтожили, все участки, где передвигаются ВСУ, находятся под контролем российской армии, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

«Обстановка взята под контроль. Большая часть территории, где находился противник, уже полностью перекрыта. Идет зачистка населенных пунктов, где находится противник, он выбивается оттуда, где он есть», — сказал он.

По словам Алаудинов, все российские подразделения «хорошими темпами» занимаются уничтожением противника.

«Причем противник несет сейчас такие потери, которые он, наверное, не нес за весь период СВО», — добавил командир «Ахмата».

Нападение на Курскую область

Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Согласно вчерашней сводке Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли около 1350 человек убитыми и ранеными, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.

Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.

В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.