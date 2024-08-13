Полковник Ходаренок: ВС РФ нанесут контрудар в Курской области в ближайшее время

Выбить противника из Курской области и восстановить положение по государственной границе с военной точки зрения значит организовать и провести контрудар, а по сути дела — наступательную операцию. Вполне возможно, что именно о ней и шла речь на совещании у президента России Владимира Путина 12 августа. При этом глава государства отметил, что противник получит «достойный ответ» на свою провокацию.