ФСБ показала видео обыска у подозреваемой в передаче данных о российских военных

По данным спецслужб, жительница Ростова-на-Дону по заданию Украины поступила на службу в воинскую часть в январе 2023 года.

Она собирала данные об арсеналах, базах и складах, входящих в состав ЮВО, и передавала их Главному управлению разведки украинского Минобороны. Женщина связывалась с куратором из ГУР через мессенджер Signal, который с 9 августа заблокировали в России за нарушение законодательства.