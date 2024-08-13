Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ за минувшие сутки

Накануне в сети появилось видео удара по ВСУ на границе Белгородской области. Украинских солдат заметили в районе автомобильного пропускного пункта «Колотиловка». На кадрах видно, как четверо бойцов ВСУ пробираются между защитными сооружениями, которые представляют собой бетонные треугольники. В какой-то момент один из военных отбегает в сторону, после чего по нему наносится удар.