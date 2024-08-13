В ВСУ растет тревога из-за решения ВС России по ДНР, заявили на Западе

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что темпы наступления российских вооруженных сил на всей линии соприкосновения после событий в Курской области не только не снизились, а наоборот увеличились в 1,5 раза.



Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.