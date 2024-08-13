В Минобороны назвали число потерь ВСУ за время боевых действий в Курской области

В ведомстве отметили, что украинские силы также лишились 35 танков. По данным Минобороны, ВСУ под Курском потеряли 31 бронетранспортер, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 14 орудий полевой артиллерии.