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В Минобороны назвали число потерь ВСУ за время боевых действий в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время боевых действий в Курской области потеряли 2030 военнослужащих. Такое число назвали в Минобороны России.

Источник: AFP 2023

В ведомстве отметили, что украинские силы также лишились 35 танков. По данным Минобороны, ВСУ под Курском потеряли 31 бронетранспортер, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 14 орудий полевой артиллерии.

До этого в российском оборонном ведомстве рассказали, что украинская сторона за минувшие сутки потеряла на курском направлении до 420 человек.

Бои с ВСУ в Курской области длятся уже неделю. Под контролем украинских сил в приграничном регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, глубина проникновения Украины на территорию России составляет 12 километров, ширина — 40 километров.