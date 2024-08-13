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ВС РФ пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ на курском направлении

Вооруженные силы РФ пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Мобильные группы противника на бронетехнике попытались пройти вглубь российской территории в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский.

Попытки были пресечены активными действиями группировки войск «Север» и подошедших резервов, ударами авиации, беспилотников и артиллерии.

Кроме того, была отражена атака подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Мартыновки. Там были уничтожены до 15 бойцов ВСУ, две боевые бронемашины и два автомобиля.

В ходе зачистки села Озерки уничтожено до 15 военнослужащих ВСУ и четыре бронетранспортера Stryker. В плен было взято шесть украинских военных.

Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили до 420 военнослужащих.

Операция по уничтожению формирований ВСУ на курском направлении продолжается, отметили в Минобороны РФ.