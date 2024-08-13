Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух

«Еще один пострадавший в результате обстрела пассажирского автобуса скончался в больнице <…> количество погибших увеличилось до двух», — сообщила глава ведомства.
По ее словам, мужчина получил проникающее ранение сердца, врачи не смогли его спасти.
Об атаке украинских войск на автобус с мирными жителями ранее во вторник сообщил глава региона Леонид Пасечник. Как уточнили в администрации Лисичанска, противник нанес удар кассетными боеприпасами около 11:45, снаряды упали рядом с пассажирским автобусом, стоявшим возле остановки.
По последним данным пострадали более 30 человек, 18 из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе двенадцатилетний ребенок. Состояние остальных — средней и легкой степени тяжести.
Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские военные освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. Войска противника регулярно обстреливают этот населенный пункт.