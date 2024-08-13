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Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух

ЛУГАНСК, 13 авг — РИА Новости. Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух, один из пострадавших умер в больнице, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, ее заявление приводит Telegram-канал регионального правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Еще один пострадавший в результате обстрела пассажирского автобуса скончался в больнице <…> количество погибших увеличилось до двух», — сообщила глава ведомства.

По ее словам, мужчина получил проникающее ранение сердца, врачи не смогли его спасти.

Об атаке украинских войск на автобус с мирными жителями ранее во вторник сообщил глава региона Леонид Пасечник. Как уточнили в администрации Лисичанска, противник нанес удар кассетными боеприпасами около 11:45, снаряды упали рядом с пассажирским автобусом, стоявшим возле остановки.

По последним данным пострадали более 30 человек, 18 из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе двенадцатилетний ребенок. Состояние остальных — средней и легкой степени тяжести.

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские военные освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. Войска противника регулярно обстреливают этот населенный пункт.