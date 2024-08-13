В УФСИН Мордовии опровергли данные о госпитализации Треповой

25 января 2024 года суд приговорил ее к 27 годам колонии, а ее сообщника Дмитрия Касинцева — к 1 году и 9 месяцам колонии. По версии гособвинения, в апреле 2023 года Трепова, выполняя указания кураторов с Украины Романа Попкова и Юрия Денисова, принесла в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Татарскому. Взрывное устройство было приведено в действие ее соучастниками дистанционно по мобильной связи. В результате взрыва Татарский погиб, ранения получили еще 52 человека. Суд первой инстанции признал Трепову виновной по всем пунктам обвинения, Касинцева суд признал виновным в укрывательстве Треповой после теракта. 20 мая Апелляционный военный суд признал приговор законным.