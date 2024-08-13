Алаудинов заявил, что пять военных из «Ахмат-Чечни» сдались в плен под Курском

Алаудинов пояснил, что в Чечне множество военных подразделений, и его бойцы из спецназа «Ахмат» не были схвачены противником. По словам Алаудинова, для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен.
Соратник Кадырова заверил, что ему уже известны имена и фамилии тех бойцов, которые сдались Вооруженным силам Украины (ВСУ).
«Чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец», — заявил Алаудинов.
Он добавил, что 13 августа бойцам подразделения «Ахмат» вместе с военнослужащими второй бригады спецназа и 810-го полка удалось уничтожить большое количество украинской техники.
Накануне Алаудинов назвал вбросами Киева сообщения о сдаче бойцов «Ахмата» в украинский плен.
Бои с ВСУ в Курской области длятся уже неделю. Под контролем противника в приграничном регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов.