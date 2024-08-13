Спецслужбы трех стран успешно нейтрализовали международную хакерскую группировку

Были обнаружены порядка 18 серверов хакеров в Германии, а также по три сервера — в США и Великобритании. В дополнение к этому, спецслужбы заблокировали восемь мошеннических доменов в США и один в Германии.
Группировка Radar/Dispossessor была организована в августе 2023 года хакером, известным под псевдонимом Brain. Согласно данным ФБР, данная группировка быстро стала влиятельной в международном масштабе, занимаясь вымогательством у малых и средних предприятий, а также организаций из различных секторов, включая производство, разработку, образование, здравоохранение, финансовые услуги и транспорт.
В 2023 году в результате вымогательства хакерызаработали свыше 1 миллиарда долларов, сообщалось в исследовании Positive Technologies, опубликованном агентством «РИА Новости». Аналитики отметили, что это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Особенно часто от атак с использованием вымогательских программ страдали медицинские учреждения — на них приходилась каждая пятая подобная атака.
Аналитики из ГК InfoWatch, на которых ссылается издание «Ведомости», ранее отмечали, что в 2023 году значительно увеличилось количество утечек данных, содержащих коммерческую тайну, ноу-хау и служебные документы из систем производственных организаций и телекоммуникационных компаний. В то же время количество утечек персональных данных во всех отраслях сократилось.
Нина Лютикова