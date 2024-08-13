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Спецслужбы трех стран успешно нейтрализовали международную хакерскую группировку

Спецслужбы США, Германии и Великобритании обезвредили хакерскую группировку вымогателей Radar/Dispossessor, сообщает пресс-служба Федерального бюро расследований США (ФБР).

Источник: Reuters

Были обнаружены порядка 18 серверов хакеров в Германии, а также по три сервера — в США и Великобритании. В дополнение к этому, спецслужбы заблокировали восемь мошеннических доменов в США и один в Германии.

Группировка Radar/Dispossessor была организована в августе 2023 года хакером, известным под псевдонимом Brain. Согласно данным ФБР, данная группировка быстро стала влиятельной в международном масштабе, занимаясь вымогательством у малых и средних предприятий, а также организаций из различных секторов, включая производство, разработку, образование, здравоохранение, финансовые услуги и транспорт.

Для своих нападений хакеры использовали программы-вымогатели, которые блокировали доступ к системам пользователей до момента получения выкупа.

В 2023 году в результате вымогательства хакерызаработали свыше 1 миллиарда долларов, сообщалось в исследовании Positive Technologies, опубликованном агентством «РИА Новости». Аналитики отметили, что это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Особенно часто от атак с использованием вымогательских программ страдали медицинские учреждения — на них приходилась каждая пятая подобная атака.

Аналитики из ГК InfoWatch, на которых ссылается издание «Ведомости», ранее отмечали, что в 2023 году значительно увеличилось количество утечек данных, содержащих коммерческую тайну, ноу-хау и служебные документы из систем производственных организаций и телекоммуникационных компаний. В то же время количество утечек персональных данных во всех отраслях сократилось.

Нина Лютикова