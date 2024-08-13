«Ахмат» заявил об уничтожении большей части войск ВСУ в Курской области

Глава спецназа «Ахмат» заявил об остановке сил противника в Курской области. ВСУ больше не могут «бесконтрольно кататься» по региону, хотя возможны единичные ДРГ. Генерал Алаудинов подчеркнул, что каждый день Украина теряет множество техники и солдат. Киев пытается закрыть эти потери переброской сил с других направлений, однако это уже не переломит ситуацию. Полковник Авидзба объяснил, что такое массированное наступление ВСУ сразу отразить невозможно и предложил подождать 10 дней.