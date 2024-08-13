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Глава войск РХБЗ Кириллов предположил, что Украина обладает «грязной бомбой»

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов заявил, что на оснащении армия Украины может быть «грязная бомба» — упрощенный вариант радиологического оружия. Он также сказал, что ВСУ уже использовали боеприпасы с химическими соединениями.

Источник: РИА "Новости"

«“Грязная бомба”… ну, секреты не будем раскрывать. На самом деле это не так сложно. Я думаю, у них есть она», — сказал Игорь Кириллов в интервью телеканалу «Звезда» (запись опубликована в Telegram-канале).

По словам начальника войск РХБЗ, армия Украины в боях уже применяла отравляющие вещества, которые могли быть синтезированы только в США. Он также сказал, что ВСУ использовали боеприпасы с химическими соединениями, которые «схожи с теми, что использовали немцы в газовых камерах».

Игорь Кириллов добавил, что власти России передали свои опасения по поводу использования химоружия Украиной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). По его словам, никакой реакции пока не последовало.

В июне Игорь Кириллов заявлял, что США через Польшу и Румынию завозят на Украину радиохимические вещества для дальнейшей утилизации. По его словам, эти вещества могли быть использованы для создания «грязной бомбы».