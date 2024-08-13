По словам начальника войск РХБЗ, армия Украины в боях уже применяла отравляющие вещества, которые могли быть синтезированы только в США. Он также сказал, что ВСУ использовали боеприпасы с химическими соединениями, которые «схожи с теми, что использовали немцы в газовых камерах».