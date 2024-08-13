«“Грязная бомба”… ну, секреты не будем раскрывать. На самом деле это не так сложно. Я думаю, у них есть она», — сказал Игорь Кириллов в интервью телеканалу «Звезда» (запись опубликована в Telegram-канале).
По словам начальника войск РХБЗ, армия Украины в боях уже применяла отравляющие вещества, которые могли быть синтезированы только в США. Он также сказал, что ВСУ использовали боеприпасы с химическими соединениями, которые «схожи с теми, что использовали немцы в газовых камерах».
Игорь Кириллов добавил, что власти России передали свои опасения по поводу использования химоружия Украиной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). По его словам, никакой реакции пока не последовало.
В июне Игорь Кириллов заявлял, что США через Польшу и Румынию завозят на Украину радиохимические вещества для дальнейшей утилизации. По его словам, эти вещества могли быть использованы для создания «грязной бомбы».