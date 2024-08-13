Девушку-волонтера Олимпийских игр — 2024 нашли мертвой в Париже

О пропаже девушки после окончания церемонии закрытия Олимпиады 11 августа рассказала ее мать. Во время осмотра тела специалисты нашли у нее гематомы на левой стороне головы, а также раны на шее.
Подозреваемым по делу стал другой волонтер, который был в отношениях с жертвой. Полиция обнаружила его пьяным и в бессознательном состоянии. В настоящее время он находится в больнице, однако скоро правоохранители возьмут его под стражу, передает издание.
В начале августа организаторы церемонии открытия Олимпийских игр в Париже направили жалобу в прокуратуру в связи с угрозами убийством. С жалобами обратились также исполнительный директор Тьерри Ребул и заместитель генерального директора креативного агентства Ubi Bene Александр Бийар.
Хореограф церемонии открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже Мод ле Пладек обратилась в правоохранительные органы после получения угроз жизни и безопасности.