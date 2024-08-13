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Путин отметил действия 8-й гвардейской общевойсковой армии в ходе СВО

Путин поздравил командование и личный состав 8-й гвардейской общевойсковой армии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 8-й гвардейской общевойсковой армии с присвоением почетного наименования «гвардейская», отметив, что их умелые и решительные действия в ходе СВО являются образцом выполнения воинского долга, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава армии в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность Присяге, с честью служить Родине, а также надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян.

Путин также пожелал командованию и личному составу 8-й гвардейской общевойсковой армии крепкого здоровья и успехов.

Путин Владимир