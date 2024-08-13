Глава Белгородской области рассказал о ситуации в Краснояружском районе

БЕЛГОРОД, 13 авг — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте», отвечая на вопросы жителей Краснояружского района, что ситуация в Краснояружском районе нормализуется, возможно, уже завтра жители смогут вернуться в свои дома.
В понедельник утром губернатор сообщил, что из-за активности ВСУ начинается вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места. Местная администрация также полностью закрыла въезд в район, чтобы обезопасить жизни и здоровье граждан.
«Ситуация уже нормализуется. Я надеюсь, что мы как можно быстрее сможем вернуть жителей в свои дома… Я надеюсь, что мы завтра вернемся в свои дома. Утром объявим об этой ситуации», — сказал Гладков.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.