В Ингушетии вынесли приговор наркодилеру

НАЛЬЧИК, 13 авг — РИА Новости. Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к восьми годам колонии местного жителя, которого обвиняли в том, что он собирался продавать героин и при этом разбавлял его тростниковым сахаром, сообщила прокуратура региона.
Как установил суд, 34-летний мужчина в 2021—2022 годах, действуя в составе организованной преступной группы, на территории Волгоградской области и в Ростове-на-Дону приобрел для последующего сбыта крупные партии героина, которые перевез в Ингушетию.
«Он смешивал наркотики с тростниковым сахаром с целью увеличения массы, а затем расфасовывал их для последующего сбыта… Часть наркотиков мужчина разместил в тайнике, а остальные хранил по месту своего жительства. Довести преступный умысел до конца он не смог, так как был задержан в мае 2022 года сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что у задержанного изъяли более 3,6 килограмма героина.
«Суд признал подсудимого виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — отмечает прокуратура.
По ее данным, дело в отношении соучастников преступления выделено в отдельное производство.