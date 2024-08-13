В Ингушетии вынесли приговор наркодилеру

«Он смешивал наркотики с тростниковым сахаром с целью увеличения массы, а затем расфасовывал их для последующего сбыта… Часть наркотиков мужчина разместил в тайнике, а остальные хранил по месту своего жительства. Довести преступный умысел до конца он не смог, так как был задержан в мае 2022 года сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении.