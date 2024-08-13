Часть Кировска в ЛНР осталась без энерго- и водоснабжения из-за обстрела

ЛУГАНСК, 13 авг — РИА Новости. Часть города Кировска в ЛНР осталась без энерго- и водоснабжения из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщили в Telegram-канале правительства республики со ссылкой на региональное минтопэнерго.
«В результате обстрела со стороны ВСУ обесточена часть города Кировска», — говорится в сообщении.
Там отметили, что из-за проблем с электроснабжением Кировск также остался без водоснабжения.
В ГУП ЛНР «Лугансквода» отметили, что подача воды будет возможна только после стабилизации подачи энергоснабжения Кировскому водозаборному узлу.