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Часть Кировска в ЛНР осталась без энерго- и водоснабжения из-за обстрела

Обстрел ВСУ оставил часть жителей Кировска в ЛНР без энерго- и водоснабжения.

Источник: © РИА Новости

ЛУГАНСК, 13 авг — РИА Новости. Часть города Кировска в ЛНР осталась без энерго- и водоснабжения из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщили в Telegram-канале правительства республики со ссылкой на региональное минтопэнерго.

«В результате обстрела со стороны ВСУ обесточена часть города Кировска», — говорится в сообщении.

Там отметили, что из-за проблем с электроснабжением Кировск также остался без водоснабжения.

В ГУП ЛНР «Лугансквода» отметили, что подача воды будет возможна только после стабилизации подачи энергоснабжения Кировскому водозаборному узлу.