«Обречено на провал». На Западе заговорили об отступлении ВСУ

«Это больше похоже на отчаянный шаг, потому что мы видим, что на самом деле это наступление вместо того, чтобы принести успех на фронте, на линии фронта в Донбассе и так далее, на других участках, где у вас есть бои, ведет к тому, что украинцы отступают», — отметил он.
По словам полковника, ресурсы, которыми располагают ВСУ для наступления на Курскую область, на самом деле очень ограничены. По этой причине они не могут продолжать операцию, не снимая войска с других участков линии фронта, пояснил военный.
«Это указывает на то, что это наступление обречено на провал», — резюмировал Бо.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.