«Обречено на провал». На Западе заговорили об отступлении ВСУ

«Это больше похоже на отчаянный шаг, потому что мы видим, что на самом деле это наступление вместо того, чтобы принести успех на фронте, на линии фронта в Донбассе и так далее, на других участках, где у вас есть бои, ведет к тому, что украинцы отступают», — отметил он.