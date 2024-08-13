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Главы Минобороны России и Лаоса подписали соглашение о сотрудничестве

Главы Минобороны России и Лаоса Белоусов и Тяннялат подписали новое соглашение.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Главы Минобороны России и Лаоса Андрей Белоусов и Тянсамон Тяннялат подписали обновленное соглашение о военном сотрудничестве, сообщили в российском военном ведомстве.

По данным министерства, Белоусов провел ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций, которые прибыли в Москву для участия в мероприятиях Международного военно-технического форума «Армия-2024».

«По итогам переговоров с министром обороны Лаоса стороны подписали обновленное двустороннее соглашение о военном сотрудничестве», — говорится в сообщении.

Форум проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот».