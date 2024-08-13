Попавший в грозу самолет из Петербурга получил незначительные повреждения

«Одиннадцатого августа 2024 года после выполнения регулярного рейса 5N513 по маршруту Санкт-Петербург (Пулково) — Калининград командир воздушного судна сделал запись в бортовом журнале о подозрении на воздействие на ВС разряда атмосферного электричества во время полета. В аэропорту Калининграда технический персонал выполнил осмотр самолета в соответствии с необходимыми требованиями для подобных ситуаций», — отметили в пресс-службе.