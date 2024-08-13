На Кубани задержали солиста «Коррозии металла»

«В дежурную часть отдела полиции (Центральный район) Управления МВД России по городу Новороссийску 13.08.2024 года поступило сообщение от продавца магазина, расположенного на проспекте Ленина, о том, что мужчина пытается расплатиться купюрой, которая вызывает сомнение в подлинности», — рассказали в ведомстве.