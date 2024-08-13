На Кубани задержали солиста «Коррозии металла»

«В дежурную часть отдела полиции (Центральный район) Управления МВД России по городу Новороссийску 13.08.2024 года поступило сообщение от продавца магазина, расположенного на проспекте Ленина, о том, что мужчина пытается расплатиться купюрой, которая вызывает сомнение в подлинности», — рассказали в ведомстве.
Троицкому назначили наказание в виде административного штрафа за мелкое хулиганство. Отмечается, что в процессе разбирательства с силовиками мужчина грубо выражался нецензурной бранью, размахивал руками и приставал к гражданам.
Из-за жалоб задержанного на плохое самочувствие его сопроводили в медучреждение для осмотра врача, после чего доставили в отдел полиции Центрального района.
В свою очередь, подозрительную банкноту изъяли для проведения экспертизы.
«Коррозию металла» основали в 1984 году, группа выступает в стиле трэш-метал. Концерт проекта «ПАУК Оркестр» прошел в Новороссийске 10 августа.