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На Кубани задержали солиста «Коррозии металла»

КРАСНОДАР, 13 авг — РИА Новости. Солиста группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого доставили в отдел полиции в Новороссийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Источник: РИА Новости

«В дежурную часть отдела полиции (Центральный район) Управления МВД России по городу Новороссийску 13.08.2024 года поступило сообщение от продавца магазина, расположенного на проспекте Ленина, о том, что мужчина пытается расплатиться купюрой, которая вызывает сомнение в подлинности», — рассказали в ведомстве.

Троицкому назначили наказание в виде административного штрафа за мелкое хулиганство. Отмечается, что в процессе разбирательства с силовиками мужчина грубо выражался нецензурной бранью, размахивал руками и приставал к гражданам.

Из-за жалоб задержанного на плохое самочувствие его сопроводили в медучреждение для осмотра врача, после чего доставили в отдел полиции Центрального района.

В свою очередь, подозрительную банкноту изъяли для проведения экспертизы.

«Коррозию металла» основали в 1984 году, группа выступает в стиле трэш-метал. Концерт проекта «ПАУК Оркестр» прошел в Новороссийске 10 августа.

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