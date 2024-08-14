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Курские волонтеры вывезли российского солдата под носом у ВСУ

Источник: Российская газета

Военкор Борис Рожин рассказал историю чудесного спасения российского солдата, сумевшего выбраться с территории, захваченной ВСУ, и спасенного курскими добровольцами под прикрытием российского спецназа.

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Солдат смог избежать плена и несколько часов бродил по оккупированным территориям. Попадался на глаза бандеровцам, они стреляли по нему, но парню удавалось скрыться. Также он умело прятался от жужжавших в небе дронов. Солдат дозвонился матери на Урал и описал ситуацию. Она смогла связаться с военными.

Курские добровольцы из организации «Золотые руки ангела» — она делает тактические носилки для фронта, — под прикрытием спецназа поехали на занятую врагом территорию, нашли парня и вывезли его к своим.

Увидев приехавшую за ним машину, солдат кинулся бежать к ней по шоссе.

«Сам паренек прямо герой: убежать от бандеровцев, удачно скрываться под дронами и вернуться на контролируемые Россией территории», — заметил Сладков.

Через час видео спасения сына было уже у его матери на Урале.