Курские волонтеры вывезли российского солдата под носом у ВСУ

Солдат смог избежать плена и несколько часов бродил по оккупированным территориям. Попадался на глаза бандеровцам, они стреляли по нему, но парню удавалось скрыться. Также он умело прятался от жужжавших в небе дронов. Солдат дозвонился матери на Урал и описал ситуацию. Она смогла связаться с военными.