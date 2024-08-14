Курские волонтеры вывезли российского солдата под носом у ВСУ

Военкор Борис Рожин рассказал историю чудесного спасения российского солдата, сумевшего выбраться с территории, захваченной ВСУ, и спасенного курскими добровольцами под прикрытием российского спецназа.
Солдат смог избежать плена и несколько часов бродил по оккупированным территориям. Попадался на глаза бандеровцам, они стреляли по нему, но парню удавалось скрыться. Также он умело прятался от жужжавших в небе дронов. Солдат дозвонился матери на Урал и описал ситуацию. Она смогла связаться с военными.
Курские добровольцы из организации «Золотые руки ангела» — она делает тактические носилки для фронта, — под прикрытием спецназа поехали на занятую врагом территорию, нашли парня и вывезли его к своим.
Увидев приехавшую за ним машину, солдат кинулся бежать к ней по шоссе.
«Сам паренек прямо герой: убежать от бандеровцев, удачно скрываться под дронами и вернуться на контролируемые Россией территории», — заметил Сладков.
Через час видео спасения сына было уже у его матери на Урале.