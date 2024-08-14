МАГАТЭ после повторного осмотра не определило причину пожара на ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ, изучив фотографии, сделанные внутри градирни, заметили характерные для сильного пожара повреждения. Специалисты станции заявили сотрудникам агентства, что необходимо оценить влияние пожара на целостность градирни и допустили ее демонтаж. В пресс-службе ЗАЭС ранее сообщали, что градирня полностью выгорела.
Большинство повреждений зафиксированы внутри градирни на уровне водяных форсунок, расположенных на высоте около 10 м. МАГАТЭ запросило доступ к осмотру второй градирни, чтобы изучить технические характеристики, аналогичные тем, что были у сгоревшей охладительной башни.
По данным «Росатома», градирня ЗАЭС была атакована двумя украинскими беспилотниками, в результате начался пожар. Рафаэль Гросси заявил, что возгорание не повлияло на ядерную безопасность, поскольку энергоблоки ЗАЭС находятся в режиме останова и градирня, необходимая для охлаждения воды, не эксплуатировалась. Россия и Украина обвинили в произошедшем друг друга.