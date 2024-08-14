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МАГАТЭ после повторного осмотра не определило причину пожара на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам повторного осмотра Запорожской АЭС подтвердило, что возникший 11 августа пожар начался не у основания градирни. При этом где находился очаг возгорания и в чем причина пожара, эксперты пока не установили. Как и при первом осмотре, посторонних предметов и обломков беспилотников не обнаружили.

Источник: РИА "Новости"

Эксперты МАГАТЭ, изучив фотографии, сделанные внутри градирни, заметили характерные для сильного пожара повреждения. Специалисты станции заявили сотрудникам агентства, что необходимо оценить влияние пожара на целостность градирни и допустили ее демонтаж. В пресс-службе ЗАЭС ранее сообщали, что градирня полностью выгорела.

Большинство повреждений зафиксированы внутри градирни на уровне водяных форсунок, расположенных на высоте около 10 м. МАГАТЭ запросило доступ к осмотру второй градирни, чтобы изучить технические характеристики, аналогичные тем, что были у сгоревшей охладительной башни.

По данным «Росатома», градирня ЗАЭС была атакована двумя украинскими беспилотниками, в результате начался пожар. Рафаэль Гросси заявил, что возгорание не повлияло на ядерную безопасность, поскольку энергоблоки ЗАЭС находятся в режиме останова и градирня, необходимая для охлаждения воды, не эксплуатировалась. Россия и Украина обвинили в произошедшем друг друга.

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