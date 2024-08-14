МАГАТЭ после повторного осмотра не определило причину пожара на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам повторного осмотра Запорожской АЭС подтвердило, что возникший 11 августа пожар начался не у основания градирни. При этом где находился очаг возгорания и в чем причина пожара, эксперты пока не установили. Как и при первом осмотре, посторонних предметов и обломков беспилотников не обнаружили.