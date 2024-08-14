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Российские бойцы оставили послание с извинениями в доме курского села

Источник: Российская газета

Жительница села в Курской области обнаружила в своем доме послание российских бойцов. Как сообщает RT, женщина вернулась в покинутое из-за угрозы обстрелов жилье за вещами.

По словам дочери, дверь в доме была вскрыта. На ней маркером было написано «Извините, нам нужна была связь». Дело в том, что в селе отмечались перебои со связью, а в доме находился модем.

Внутри порядок был не нарушен. «Коврики завёрнуты, всё аккуратненько — ребята боялись затоптать ковровое покрытие. Стояли две чашечки, они пили кофе», — рассказывает дочь.

Кроме этого, бойцы указали на стене позывные «Кот», «Зефир» «Хан». Кот и Зефир назвали свои родные города (Мурманск и Оренбург). «Если сегодня погибнем, прошу позаботиться о наших семьях» — так завершалось послание военнослужащих. Их судьба неизвестна.

Напомним, в декабре 2023 года в Марьинке в разрушенном доме нашли посмертное послание штурмовика Романа Рудакова. Он просил позаботиться о семье.