Российские военные оставили послания в доме в одном из сел Курской области

Она предположила, что военные рассчитывали поймать связь, так как на доме ее мамы установлены усилители, которые видно с улицы. «Ребята нашли старый модем… Пытались подключиться… Сходили в подвал, взяли пару баночек консервации… С собой ничего не взяли, ничего в доме не испортили», — добавила она. Кроме того, они написали свои позывные и место жительства — Кот из Мурманска, Зефир из Оренбурга. Бойцы попросили позаботиться об их семьях, если они погибнут.