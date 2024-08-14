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Губернатор Воронежской области сообщил о ликвидации большого количества БПЛА

В Воронежской области средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали большое количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 августа сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Источник: РИА "Новости"

«Наши силы ПВО и средства РЭБ продолжают уничтожение украинских БПЛА в Воронежской области. Ликвидировано большое количество беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет», ― написал он в своем Telegram-канале.

Гусев уточнил, что в результате падения обломков беспилотников были зафиксированы незначительные повреждения жилых домов, хозпостроек и транспорта. Возникшие возгорания сухой растительности держатся под контролем, не было допущено распространение огня.

Ранее в тот же день Гусев уже сообщал об уничтожении беспилотника над Воронежской областью.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.