Губернатор Воронежской области сообщил о ликвидации большого количества БПЛА

«Наши силы ПВО и средства РЭБ продолжают уничтожение украинских БПЛА в Воронежской области. Ликвидировано большое количество беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет», ― написал он в своем Telegram-канале.
Гусев уточнил, что в результате падения обломков беспилотников были зафиксированы незначительные повреждения жилых домов, хозпостроек и транспорта. Возникшие возгорания сухой растительности держатся под контролем, не было допущено распространение огня.
Ранее в тот же день Гусев уже сообщал об уничтожении беспилотника над Воронежской областью.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.