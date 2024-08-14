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Губернатор Курской области сообщил об уничтожении четырех ракет ВСУ

В Курской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 августа сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

«Наша ПВО отражает атаки ВСУ. Сбито четыре украинские ракеты. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал он в своем Telegram-канале.

Информация о пострадавших и повреждениях не уточнялась.

До этого, 12 августа, силы ПВО сбили три украинские ракеты над Курской областью.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.