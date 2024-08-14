Губернатор Курской области сообщил об уничтожении четырех ракет ВСУ

«Наша ПВО отражает атаки ВСУ. Сбито четыре украинские ракеты. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал он в своем Telegram-канале.
Информация о пострадавших и повреждениях не уточнялась.
До этого, 12 августа, силы ПВО сбили три украинские ракеты над Курской областью.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.