Расчет «Фагота» уничтожил американский БТР в зоне СВО

«В ночное время расчет ПТРК “Фагот” танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” уничтожил бронетранспортер М113 производства США, пытавшийся осуществить подвоз личного состава ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
О целях расчету ПТРК сообщили разведчики. С помощью средств объективного контроля и беспилотников они засекли выдвижение к переднему краю техники ВСУ, которые пытались осуществить маневр по доставке боеприпасов и передали координаты на пункт управления, уточнили в ведомстве.
«Оттуда боевая задача поступила расчету “Фагота”, который дежурил в своей зоне ответственности. Военнослужащие оперативно выдвинулись в указанный район для уничтожения целей. После выполнения боевой задачи расчет сразу уходит с огневых позиций, чтобы противник не успел нанести ответный удар», — добавили в пресс-службе МО.