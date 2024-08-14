Расчет «Фагота» уничтожил американский БТР в зоне СВО

О целях расчету ПТРК сообщили разведчики. С помощью средств объективного контроля и беспилотников они засекли выдвижение к переднему краю техники ВСУ, которые пытались осуществить маневр по доставке боеприпасов и передали координаты на пункт управления, уточнили в ведомстве.