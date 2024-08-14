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Расчет «Фагота» уничтожил американский БТР в зоне СВО

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил бронетранспортер М113 производства США ВСУ с живой силой и боеприпасами в зоне проведения специальной военной операции в ночное время, сообщило в среду Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В ночное время расчет ПТРК “Фагот” танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” уничтожил бронетранспортер М113 производства США, пытавшийся осуществить подвоз личного состава ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

О целях расчету ПТРК сообщили разведчики. С помощью средств объективного контроля и беспилотников они засекли выдвижение к переднему краю техники ВСУ, которые пытались осуществить маневр по доставке боеприпасов и передали координаты на пункт управления, уточнили в ведомстве.

«Оттуда боевая задача поступила расчету “Фагота”, который дежурил в своей зоне ответственности. Военнослужащие оперативно выдвинулись в указанный район для уничтожения целей. После выполнения боевой задачи расчет сразу уходит с огневых позиций, чтобы противник не успел нанести ответный удар», — добавили в пресс-службе МО.