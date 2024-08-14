В Курской области взяли в плен группу украинских военных

В понедельник РИА Новости показало другие кадры, на которых видно, как штурмовую группу 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в составе взяли в плен. В российских силовых структурах агентству рассказали, что украинских военных взяли в плен под населенным пунктом Мартыновка. СК РФ возбудил уголовное дело против одного из командиров 80-й бригады Эмиля Ишкулова по подозрению в теракте, убийстве и покушении на убийство. Захваченные в плен в Курской области украинские военные на допросе заявили, что пробыли на территории российского региона лишь около суток, их быстро взяли в плен после начала вторжения на российскую территорию, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.