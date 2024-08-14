Потрошители Bradley: казаки отряда «Оскол» раскрыли тайны американской БМП

Казаки отряда «Оскол» добровольческого корпуса Южной группировки войск досконально изучили и разгадали тайны американской боевой машины пехоты M2 Bradley.
Для этого им пришлось под огнем противника вытащить импортную бронетехнику с ничейной земли. Затем гордость Пентагона с помощью автогена и солдатской смекалки была «препарирована», и самые «вкусные части забитой тушки» переданы в конструкторские бюро Минобороны России.
— Эвакуация подбитой бронетехники противника — это одна из задач нашего подразделения технической разведки. Нас интересуют материалы, электроника, элементы защиты, маскировки и вооружения. К примеру, на авдеевском направлении раздобыли несколько бронемашин Bradley. Интересными оказались сплавы гусениц и брони. Изучение техники врага поможет нам эффективнее поражать американские бронемашины, — объясняет командир отряда Константин Мишустин с позывным Оскол.
За сухими словами комбата скрыт большой подвиг бойцов. Ведь для того, чтобы раздобыть трофей, казакам приходится проводить настоящую боевую операцию.
Когда поступает сообщение о том, что в таком-то квадрате находится подбитый бронетранспортер, танк или артиллерийское орудие, то туда направляется разведка. Бойцы на месте оценивают техническое состояние техники и возможность ее эвакуации в тыл. Для этого часто используются воздушные беспилотники. Дроны подлетают максимально близко, чтобы специалисты оценили характер повреждений и возможность эвакуировать трофей.
Затем наступает очередь саперов: они разминируют машину, обезвреживают неразорвавшиеся снаряды и бомбы, а также снимают мины на пути транспортировки техники.
— Понимаем, что риск очень большой, сейчас над полем боя постоянно висят беспилотники, ночью серую зону просматривают в тепловизионные прицелы. Укрыться от этого практически невозможно. Если техника интересная, то она может выступать в роли живца. При попытке подойти к ней сразу начинается обстрел, — объясняет Мишустин.
Несмотря на смертельную опасность, бойцы отряда «Оскол» вытаскивают с поля боя важные трофеи. К поврежденной машине подгоняют тягач или несколько броневиков, объект цепляют на трос и вытаскивают подальше из зоны обстрела.
На базе рембата трофей попадает в «операционную». Так называется ремонтный зал, который напоминает ангар АТП. Там механики решают окончательную судьбу добычи: если экземпляр имеет ноу-хау, то его передают спецслужбам, а если танк или ракетная установка ординарные, то есть обычные, тогда их или восстанавливают, или разбирают на запчасти.
— Бойцы, в знак того что раздобыли Bradley, сняли клавиатуру панели управления бронемашины и приделали ее на дверь. Теперь, чтобы войти, необходимо набрать пароль. Назвать его не могу, так как это военная тайна и крепкое соленое словцо, — шутит командир.
Впрочем, в батальоне служат «вежливые люди», так как сквернословить для казака — страшный грех. Потому бойцы работают молча и слаженно, а задач у них невпроворот: надо не только изучить технику противника, но и адаптировать трофеи к российской тактике боя.
При входе в ремонтный зал натыкаюсь на американский крупнокалиберный пулемет М2 Browning. Вокруг него столпились три человека и ведут научный диспут, на какой российский станок лучше поставить трофейного «американца». Сошлись на станине от автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя».
— Зверюга знатная: калибр 12,7 миллиметра. Этот аппарат был изготовлен в американском штате Мичиган, а теперь будет бить по своим хозяевам. С использованием оптического прицела огонь можно вести на 1900 метров. Правда, скорострельность у него не очень, а отдача большая. Ну, ничего, сейчас испытаем, — поясняет один из бойцов.
Необходимо отметить, что оружейники «Оскола» не только восстанавливают оружие и технику, но и совершенствуют их. Например, для борьбы с украинскими беспилотниками «Баба-яга» и дронами-камикадзе наладили производство зенитных установок из строенных пулеметов Максим.
— Аппарат, как говорится, проверен временем. Один пулемет Максим имеет скорострельность 600 выстрелов в минуту, и таким образом установка из трех стволов в минуту может выпускать 1800 пуль. Патрон калибр 7,62 миллиметра обладает хорошими баллистическими характеристиками и способен поражать воздушные цели на высоте до 1400 метров при скорости 500 километров в час, — пояснил Константин Мишустин.
Кроме того, в отряде «Оскол» разработали и внедрили несколько компонентов, которые позволяют более точно вести стрельбу из пулеметов «Утес» и ДШК, благодаря чему уменьшилась отдача и улучшилась кучность. Оружейники поставили на поток выпуск специальных насадок на автомат Калашникова, которые позволяют закинуть гранату РГД-5 на 100 метров в окоп противника.
Поэтому неслучайно ратный труд казаков отряда «Оскол» по достоинству оценен командованием Министерства обороны РФ. В марте командир отряда и боец с позывным Куба награждены орденами Мужества, а казак с позывным Комар — медалью «За храбрость» II степени.