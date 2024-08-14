Потрошители Bradley: казаки отряда «Оскол» раскрыли тайны американской БМП

— Зверюга знатная: калибр 12,7 миллиметра. Этот аппарат был изготовлен в американском штате Мичиган, а теперь будет бить по своим хозяевам. С использованием оптического прицела огонь можно вести на 1900 метров. Правда, скорострельность у него не очень, а отдача большая. Ну, ничего, сейчас испытаем, — поясняет один из бойцов.