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На втором блоке «Фукусима-1» произошла утечка 25 т радиоактивной воды

В здании второго энергоблока аварийной АЭС «Фукусима-1» на северо-востоке Японии произошла утечка примерно 25 тонн воды, содержащей радиоактивные вещества. В окружающую среду вода не попала, она стекла в подвал.

Источник: AP 2023

Как пишет NHK cо ссылкой на компанию-оператора станции TEPCO, утечку зафиксировали 9 августа. Перед этим в одном из резервуаров для контроля воды в бассейне для охлаждения ядерного топлива заметили аномальное снижение уровня воды. В здание запустили робота, после чего выяснилось, что вытекшая из резервуара вода утекла в подвал.

В TEPCO отрицают возможные проблемы с охлаждением отработанного ядерного топлива, несмотря на то, что в бассейн не поступает вода. Температура в бассейне поднимается максимум до 46 (ниже максимального референсного значения — 65°C). В течение недели в здание вновь запустят робота, чтобы выявить место утечки.

В феврале TEPCO сообщала, что на «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды. Диапазон утечки составил примерно 4 на 4 м, объем — 5,5 тонны. С августа прошлого года TEPCO начала сброс воды с АЭС в океан.

энергетика