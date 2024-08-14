На втором блоке «Фукусима-1» произошла утечка 25 т радиоактивной воды

Как пишет NHK cо ссылкой на компанию-оператора станции TEPCO, утечку зафиксировали 9 августа. Перед этим в одном из резервуаров для контроля воды в бассейне для охлаждения ядерного топлива заметили аномальное снижение уровня воды. В здание запустили робота, после чего выяснилось, что вытекшая из резервуара вода утекла в подвал.