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Группировка «Запад» сообщила о захвате 34 опорных пунктов ВСУ за сутки

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Запад» за прошедшие сутки захватила 34 опорных пункта и поразила формирования 5 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: РИА "Новости"

«В результате активных действий мотострелковых подразделений группировка войск “Запад” улучшила положение по переднему краю и овладела 34 опорными пунктами противника. При поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделений 67-й, 115-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Стелимаховка, Новоегоровка, Копанки, Дружелюбовка, Новосадовое и Червоная Диброва», — заявил офицер. По его словам, были отражены пять атак и шесть контратак противника.

Бигма добавил, что за сутки потери ВСУ составили «до 470 боевиков, БТР М113, самоходная артиллерийская установка, 4 артиллерийских орудия, 4 автомобиля, 3 склада боеприпасов и 12 пунктов управления БПЛА». В ходе контрбатарейной борьбы, отметил он, уничтожена польская самоходка Krab, 2 гаубицы Д-30, 2 орудия М777 и 15 минометных расчетов, а средства противовоздушной обороны за это же время сбили 5 беспилотников самолетного типа.