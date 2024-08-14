Группировка «Запад» сообщила о захвате 34 опорных пунктов ВСУ за сутки

«В результате активных действий мотострелковых подразделений группировка войск “Запад” улучшила положение по переднему краю и овладела 34 опорными пунктами противника. При поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделений 67-й, 115-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Стелимаховка, Новоегоровка, Копанки, Дружелюбовка, Новосадовое и Червоная Диброва», — заявил офицер. По его словам, были отражены пять атак и шесть контратак противника.