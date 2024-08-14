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«Ланцет» поразил боевую машину ВСУ в Курской области

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил боевую бронированную машину ВСУ Stryker в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Разведывательным подразделением группировки войск “Север” была выявлена колёсная боевая бронированная машина ВСУ Stryker производства США. Обнаруженная цель была уничтожена с применением барражирующего боеприпаса “Ланцет”», — говорится в сообщении.

Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.

Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.