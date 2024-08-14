На Авдеевском направлении уничтожили артиллерийские установки ВСУ

«Артиллерийский расчет 152-миллиметровой самоходной гаубицы “Гиацинт-С” группировки войск “Центр” в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерийские установки ВСУ на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции», — сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что «Гиацинт-С» выполнил наводку по полученным координатам и поразил район размещения огневых средств ВСУ на дистанции более 20 километров, уничтожив артиллерийские орудия. Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить технику противника минимальным количеством выстрелов.
«Мы больше работаем как контрбатарейное орудие, таких же артиллеристов как мы стараемся подавлять. Но и пехоте помогаем. В основном поражаем танки, минометные расчеты и самоходную артиллерию противника. У нас дальнобойное орудие, мы можем стрелять очень далеко. С воздушной разведкой работаем как в унисон, потому что они смотрят и корректируют нас», — рассказал командир орудия с позывным Ян.