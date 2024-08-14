На Авдеевском направлении уничтожили артиллерийские установки ВСУ

«Мы больше работаем как контрбатарейное орудие, таких же артиллеристов как мы стараемся подавлять. Но и пехоте помогаем. В основном поражаем танки, минометные расчеты и самоходную артиллерию противника. У нас дальнобойное орудие, мы можем стрелять очень далеко. С воздушной разведкой работаем как в унисон, потому что они смотрят и корректируют нас», — рассказал командир орудия с позывным Ян.