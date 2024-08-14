Мошенники обманывали людей через новую «льготу» для россиян старше 50 лет

Сначала аферисты настойчиво интересуются, хочет ли человек оформить льготу. Если жертва соглашается, мошенники просят заполнить форму с личными данными и банковскими реквизитами, якобы для возврата «переплаты». Для подтверждения льготы они требуют перейти по ссылке, отправленной на электронную почту или в мессенджер.