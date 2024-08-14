Гладков объявил о вводе режима ЧС регионального уровня в Белгородской области

«Обстановка в Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной и напряженной. Ежедневные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, разрушены дома, раненые и погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения и оказания дополнительной поддержки пострадавшим объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию федерального уровня», — сказал он в видеообращении.
Ранее Гладков сообщал, что ситуация по приграничью резко ухудшилась: возросло количество обстрелов ствольной артиллерией, минометами, РСЗО, а также атак беспилотниками.
9 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим КТО. Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщал, что это необходимо для обеспечения безопасности граждан и пресечения терактов со стороны киевского режима, предпринявшего беспрецедентную попытку дестабилизировать обстановку в нескольких регионах страны.