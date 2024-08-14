Группа пленных ВСУ заявила, что хочет воевать против киевского режима

В прошлом году бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого — первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, — принесли присягу России. Батальон поступил на службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» в конце октября, о начале его формирования было объявлено в феврале, передавал корреспондент РИА Новости.
«Мы, группа военнопленных, просим обратить на нас внимание, мы изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации и просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона Богдана Хмельницкого для того, чтобы задать интересующие нас вопросы и принять нас на службу», — сказали военнопленные.
По словам украинцев, все они отказались от обмена и дальнейшую жизнь видят в РФ.
Изъявивших желание служить около 20 человек, но, по их данным, желающих наберется не менее 60.