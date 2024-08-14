На Кубани после гибели ребенка в ДТП возбуждено уголовное дело

Ранее «АиФ-Юг» писал — на Кубани вынесен приговор экс-полицейскому, устроившему смертельное ДТП. 35-летний инспектор ДПС, находясь не при исполнении должностных обязанностей, в тот день управлял автомобилем «Фольксваген Пассат». Будучи пьяным, фигурант допустил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем «ВАЗ 2107», когда тот поворачивал.