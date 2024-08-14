На Кубани после гибели ребенка в ДТП возбуждено уголовное дело

На Кубани по факту гибели ребенка в ДТП возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Смертельная авария произошла ночью 13 августа в Туапсинском районе на трассе Джубга — Сочи. 25-летний житель Тольятти, управлявший автомобилем «Мерседес», сбил 8-летнего ребенка, который вышел на дорогу из остановившегося посередине проезжей части автомобиля. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле межрайонной прокуратуры.
Ранее «АиФ-Юг» писал — на Кубани вынесен приговор экс-полицейскому, устроившему смертельное ДТП. 35-летний инспектор ДПС, находясь не при исполнении должностных обязанностей, в тот день управлял автомобилем «Фольксваген Пассат». Будучи пьяным, фигурант допустил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем «ВАЗ 2107», когда тот поворачивал.