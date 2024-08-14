Националиста Поткина заочно арестовали по новому делу об отмывании денег

С октября 2014 года находился под стражей по делу о хищении у вкладчиков БТА Банка и легализации денежных средств — на похищенное он купил участки в Домодедовском районе. Поводом для нового уголовного преследования стало то, что следствие нашло еще один участок, который не фигурировал в деле ранее. Поткина также обвиняли в создании экстремистского сообщества (ст. 282 УК) для «дестабилизации политической обстановки в Казахстане и нагнетании националистической обстановки».