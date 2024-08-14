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Националиста Поткина заочно арестовали по новому делу об отмывании денег

Националиста Александра Поткина (известного также под псевдонимом Александр Белов) заочно арестовал Замоскворецкий районный суд Москвы, сообщает ТАСС. Дело против Поткина связано с казахстанским банком, его обвиняли в хищении средств вкладчиков. Он уже отсидел срок, но следствие обнаружило новый эпизод легализации похищенного и начало расследование вновь.

Источник: РИА "Новости"

Поткина обвиняют в отмывании похищенного: п.п. «а», «б», ч. 4 ст. 174 УК (легализация приобретенных другими лицами преступным путем денежных средств организованной группой в особо крупном размере). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Постановление суда первой инстанции обжаловано защитой обвиняемого.

Адвокат Поткина Игорь Поповский рассказал «Коммерсанту», что поводом к подаче заявления против него стал эпизод из уголовного дела 2015 года, в рамках которого его подзащитного судили за разжигание межнациональной розни, организацию экстремистского сообщества и отмывание денег, похищенных у вкладчиков казахстанского БТА Банка (в начале 2000-х Поткин сотрудничал с тогдашним совладельцем БТА Банка, казахстанским оппозиционером Мухтаром Аблязовым — в республике его обвиняли в хищении у вкладчиков банка $5 млрд).

Издание уточняет, ссылаясь на следователя, что обвинение Поткину было предъявлено заочно в январе 2024 года, после чего он сразу был объявлен в федеральный розыск, а в марте — уже и международный.

С 2011 по 2015 год Поткин руководил националистической организацией «Русские», которая была признана экстремистской и запрещена, а до этого возглавлял Движение против нелегальной иммиграции, также признанное экстремистским и запрещенное.

С октября 2014 года находился под стражей по делу о хищении у вкладчиков БТА Банка и легализации денежных средств — на похищенное он купил участки в Домодедовском районе. Поводом для нового уголовного преследования стало то, что следствие нашло еще один участок, который не фигурировал в деле ранее. Поткина также обвиняли в создании экстремистского сообщества (ст. 282 УК) для «дестабилизации политической обстановки в Казахстане и нагнетании националистической обстановки».

В 2016 году Поткина приговорили к семи с половиной годам колонии по делу об экстремизме и легализации похищенных средств БТА Банка, однако позднее срок по экстремистскому делу сократили до трех с половиной лет. По иску БТА Банка его обязали выплатить почти 5 млрд руб.

Он подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на 15-месячное содержание в СИЗО, указав на необоснованность этой меры в рамках предъявленных обвинений по ст. 174 УК (легализация денежных средств). От мирового соглашения с российскими властями Поткин отказался. ЕСПЧ обязал выплатить ему компенсацию в размере €2,5 тыс.

расследование