В ДНР задержали женщину по подозрению в госизмене

Отмечается, что женщина собирала и передавала украинским спецслужбам сведения о силах и средствах МЧС России, задействованных в локализации последствий артиллерийских ударов, наносимых со стороны Вооруженных сил Украины по территории республики. Установлено, что информация могла быть использована противником для нанесения повторных ударов, унесших жизни сотрудников экстренных служб.