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В ДНР задержали женщину по подозрению в госизмене

ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) задержали женщину, которую подозревают в государственной измене, сообщили в управлении Федеральной службы безопасности (УФСБ) РФ по региону.

«Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина собирала и передавала украинским спецслужбам сведения о силах и средствах МЧС России, задействованных в локализации последствий артиллерийских ударов, наносимых со стороны Вооруженных сил Украины по территории республики. Установлено, что информация могла быть использована противником для нанесения повторных ударов, унесших жизни сотрудников экстренных служб.

ФСБ