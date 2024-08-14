Мошенники обманули 15 волгоградских пенсионеров на 1 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении организатора и трех членов преступной группы.
По версии следствия, с мая по сентябрь 2023 года злоумышленники обманывали пенсионеров, обещая компенсации за лекарства и биодобавки. Они создали схему, в которой жертвам по телефону предлагали получить деньги после предоплаты за несуществующий налоговый вычет или услуги инкассации. После перевода средств преступники делили деньги между собой.
Таким образом мошенники похитили у 15 пенсионеров более 1 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Фигуранты дела не признают свою вину, но прокуратура считает собранные доказательства достаточными для направления дела в суд.
Обвиняемые будут ожидать суда в заключении, а максимальное наказание за их преступление — 10 лет лишения свободы.
Прокуратура вновь напоминает гражданам быть бдительными и избегать сомнительных финансовых операций.