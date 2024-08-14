Мошенники обманули 15 волгоградских пенсионеров на 1 млн рублей

По версии следствия, с мая по сентябрь 2023 года злоумышленники обманывали пенсионеров, обещая компенсации за лекарства и биодобавки. Они создали схему, в которой жертвам по телефону предлагали получить деньги после предоплаты за несуществующий налоговый вычет или услуги инкассации. После перевода средств преступники делили деньги между собой.